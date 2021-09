BNB confirma destituição do presidente Romildo Carneiro Rolim

O Banco do Nordeste do Brasil confirmou nesta quinta-feira, 30, que o conselho de administração aprovou a destituição do presidente da instituição Romildo Carneiro Rolim em reunião ocorrida hoje, conforme antecipou o Broadcast , sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, mais cedo.



O atual diretor de negócios e conselheiro, Anderson Aorivan da Cunha Possa, foi indicado como presidente interino e acumulará os dois cargos.



Em comunicado, o banco informou ainda que a diretoria executiva terá agora a seguinte composição: Anderson Aorivan da Cunha Possa, Bruno Ricardo Pena de Sousa, Cornélio Farias Pimentel, Hailton José Fortes, Haroldo Maia Júnior e Thiago Alves Nogueira.



A troca ocorre em meio à disputa política pela área que cuida do programa de microcrédito, uma referência dessa modalidade de financiamento em todo o País. Conforme apurou o Broadcast , o Palácio do Planalto pediu a substituição ao conselho do BNB.



Há dois dias, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, aliado do governo Jair Bolsonaro, pediu a demissão de toda a diretoria, em razão de uma parceria com uma ONG firmada no início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e mantida até hoje, cujo contrato soma R$ 583 milhões.