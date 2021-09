No RTI, Banco Central revisa projeção para PIB de 2021 de 4,6% para 4,7%

O Banco Central (BC) atualizou marginalmente sua projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2021. A expectativa para o crescimento da economia este ano passou de alta de 4,6% para avanço de 4,7%. A nova estimativa consta no Relatório Trimestral de Inflação (RTI), divulgado nesta quinta-feira.



Entre os componentes do PIB para 2021, o BC alterou de 2,5% para 2,0% a projeção para o crescimento da agropecuária. No caso da indústria, a estimativa de recuperação passou de 6,6% para 4,7% e, para o setor de serviços, de 3,8% para 4,7%.



Do lado da demanda, o BC alterou a estimativa do consumo das famílias de alta de 4,0% para 3,3%. No caso do consumo do governo, o porcentual projetado foi de 0,4% para 0,9%.



O documento de hoje indica ainda que a projeção de 2021 para a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) - indicador que mede o volume de investimento produtivo na economia - foi de 8,1% para 16,0%. Todas as estimativas anteriores constavam do RTI divulgado em junho.



O BC trouxe pela primeira vez as projeções da autoridade monetária para o PIB de 2022, com estimativa de alta de 2,1%. O RTI projeta avanço de 3,0% para a agropecuária, crescimento de 1,2% para a indústria e progresso de 2,5% nos serviços.



Para o próximo ano, o BC espera alta de 2,2% no consumo das famílias e de 2,5% no consumo do governo. Já a Formação Bruta de Capital Fixo deve apresentar queda de 0,5%.



No último relatório Focus, divulgado na segunda-feira passada, os economistas consultados semanalmente pelo BC projetaram alta de 5,04% no PIB de 2021 e de 1,57% no PIB de 2022.



"O hiato do produto em patamar menos negativo, que reduz o espaço para a recuperação cíclica, e o movimento de aperto monetário ora em curso, cujos efeitos ocorrem de maneira defasada, são fatores que contribuem para a desaceleração da taxa de crescimento", diz o BC, no RTI sobre o PIB de 2022. "Esta previsão ainda apresenta grau elevado de incerteza e está apoiada nas seguintes hipóteses: continuidade do arrefecimento da crise sanitária, diminuição gradual dos níveis de incerteza econômica ao longo do tempo, manutenção do regime fiscal e ausência de restrições diretas ao consumo de eletricidade", completa.



Transações correntes



O Banco Central atualizou hoje, por meio do Relatório Trimestral de Inflação, suas projeções para o balanço de pagamentos em 2021. A projeção para o resultado das transações correntes do País passou de déficit de US$ 3 bilhões para US$ 21 bilhões. A estimativa anterior constou no RTI de junho. Já a projeção para o Investimento Direto no País (IDP) neste ano foi de US$ 60 bilhões para US$ 55 bilhões.



Conforme o RTI publicado hoje, a estimativa para o saldo líquido de investimento de estrangeiros em carteira - incluindo ações e títulos de renda fixa - continuou em superávit de US$ 21 bilhões.



O BC trouxe pela primeira vez as projeções da autoridade monetária para as contas externas de 2022, com estimativa de saldo negativo de US$ 14,0 bilhões nas transações correntes e entrada de US$ 60 bilhões em IDP no próximo ano. A projeção do BC para os investimentos em portfólio em 2022 é positiva em US$ 23 bilhões.