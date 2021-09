Maneira Advogados anuncia fusão com dois escritórios para sede em BH

Escritório de Eduardo Maneira contará com nova sede em Belo Horizonte, com mais de 30 profissionais (foto: Reprodução)









"Passamos a ter um time muito mais forte, completo. O perfil dos sócios, em sua maioria, é mestre ou doutor, tem faculdades federais ou no exterior", afirma Pedro Brito, sócio do Brito & Maia Advogados, incorporado ao Maneira.





Pelo lado do Brito & Maia, além de Pedro Brito, juntam-se ao Maneira os sócios André Brito, Felipe Maia, Gláucia Fernandes, Eduardo Caixeta e José Elias de Pádua. Já no Carneiro Advogados, Bárbara Carneiro, Jéssica Brito, Ana Paula Gomes, Julia Araujo e Camila Cavaliere, especialistas em Direito Tributário, passam a fazer parte da nova banca.





Já a área de Cível estratégico contará, ainda, com as participações dos novos sócios Bruno Mendonça e Arthur Elias. Também passarão a compor a equipe de Belo Horizonte os advogados Pedro Ribas e Gabriela Maciel, que atuavam em São Paulo e no Rio de Janeiro, respectivamente. Eles atuarão nas áreas de contencioso e consultivo tributário.



Recentemente, o Maneira Advogados já havia se associado ao Ecija. Sediado na Espanha, o escritório é um dos maiores da Europa e possui presença maciça na América Latina.

Nova sede

A sede do Maneira em Belo Horizonte está localizada na Avenida Getúlio Vargas, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A primeira parte da estrutura ficará pronta em outubro, enquanto a segunda metade tem previsão para ser concluída em dezembro.





Pedro Brito contou que foi estagiário de Eduardo Maneira, sócio-fundador do escritório, há 20 anos, aproximadamente. Maneira, neste tempo, acumulou passagens pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e se mudou de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, onde foi professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).





"Ele, então, resolveu voltar para Belo Horizonte e contactou a mim e à Bárbara (Carneiro), que trabalha com (Direito) Tributário, porém, com ênfase maior na parte consultiva, em planejamento fiscal, para que a gente se unisse a eles. Deve ter quatro meses que estamos conversando", disse.





Para Eduardo Maneira, que é natural de Araxá, voltar para Belo Horizonte significa muito, uma vez que Minas Gerais está na história do escritório.

"Nossa chegada a Belo Horizonte é muito importante não apenas pela relevância do mercado mineiro e sua representatividade no cenário nacional, mas também porque Minas está no DNA de nossa história", conclui.

