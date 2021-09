FecomercioSP: Confiança do empresário do comércio cresce 5,4%

Pela quarta vez seguida, o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC), da FecomercioSP, apresentou avanço. O indicador cresceu 5,4% em um mês, passando de 107,8 pontos, em agosto, para 113,5 pontos, em setembro. Segundo o levantamento, entre outros fatores, o otimismo é impulsionado pelo avanço da vacinação e pela expectativa de aumento das vendas no último trimestre, com a Black Friday e as festas de fim de ano.



O crescimento do índice que mede as expectativas dos gestores da capital paulista está relacionado à melhora em outros indicadores da FecomercioSP.



O Índice das Condições Atuais do Empresário do Comércio (ICAEC) cresceu 10,6%, de 80,2 pontos para 88,7 pontos. O Índice de Expectativa do Empresário do Comércio (IEEC) obteve alta de 3,5%, passando de 146,6 pontos para 151,7 pontos. Já o Índice de Investimento do Empresário do Comércio (IIEC) subiu 3,9%, de 96,5 pontos para 100,3 pontos.



Além disso, o Índice de Expansão do Comércio (IEC) também registrou avanço de 5,8%, de 103,4 pontos para 109,4 pontos, indicando que os empresários estão mais confiantes em relação à expansão do setor. Em um ano, o indicador apresentou um crescimento de 44,3%.