Zema anuncia R$ 5 bi na construção de 200 subestações em visita ao Rio Doce

O governador Zema na sede da Cemig, em Valadares, fala sobre o Mais Energia (foto: Cristiano Machado/Imprensa MG) governador Romeu Zema visitou o Vale do Rio Doce nesta quinta-feira (23/9), onde anunciou, ao lado do diretor-presidente da Cemig, Reynaldo Passanezi Filho, o programa Mais Energia. A promessa é construir, até 2027, 200 novas subestações espalhadas pelo estado mineiro a partir de um investimento de R$ 5 bilhões.

Zema disse que esse programa é uma forma de corrigir gestões e estratégias equivocadas que foram adotadas no passado. “Sabemos que nos últimos 15, 20 anos os investimentos da Cemig, de forma infeliz e errada, foram direcionados para o Rio de Janeiro (Light), Bahia (Renova) e Amazonas (Belo Monte e Santo Antônio), e o nosso parque de transmissão e distribuição ficou completamente comprometido e sucateado”, afirmou o governador.

Subestação de Serra do Salitre (foto: Cemig/Divulgação)

”O Mais Energia tem como objetivo melhorar a qualidade do serviço prestado aos nossos mais de 8,7 milhões de clientes, de forma eficaz, segura e integrada. A meta da Cemig é ser líder no setor de distribuição de energia no Brasil em experiência e satisfação na opinião dos clientes”, disse.

Passanezi disse que de acordo com avaliações realizadas pela companhia, cada nova subestação, em conjunto com as linhas de distribuição associadas, diminui em torno de dez vezes o risco de interrupção de energia, quando comparado ao sistema elétrico anterior, antes da entrada em operação das novas instalações.

Essa ação integra, segundo o Governo de Minas, o maior plano de investimentos da história da Cemig, que prevê R$ 22,5 bilhões investidos nos próximos anos.

Visita ao Vale do Rio Doce

Antes, no início da manhã, Zema visitou a Escola Estadual Abílio Rodrigues Pato, no Bairro Esperança, em Governador Valadares. A visita foi para abrir a etapa de aulas presenciais na unidade educacional.

Governador conversa com alunos durante visita a escola (foto: Renato Cobucci/Imprensa MG)





O governador mineiro quis saber se estava tudo em ordem no prédio, se os protocolos contra a COVID-19 estabelecidos pelo plano Minas Consciente estavam sendo cumpridos, se tinha merenda de boa qualidade e instalações limpas e higienizadas.





Mais tarde, após o anúncio do Mais Energia, Zema foi a Divino das Laranjeiras (71 quilômetros de Valadares), onde se encontrou com prefeito da região do Vale do Rio Doce, localizada bem próximo da fronteira de Minas com o Espírito Santo.

O presidente da Cemig, Reynaldo Passanezi Filho, explicou que o Mais Energia reforça o compromisso da companhia em garantir e melhorar a continuidade do fornecimento de energia, favorecer o desenvolvimento da atividade econômica em Minas Gerais e melhorar a satisfação dos clientes com a companhia.