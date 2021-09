ABPA: isenção de PIS/Cofins para importação de milho favorece cadeia produtiva

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) afirmou que a isenção da cobrança de PIS/Pasep e Cofins sobre a importação de milho até 31 de dezembro beneficia toda a cadeia da avicultura e suinocultura. "Mas é especialmente relevante para as empresas que não operam no mercado internacional de proteína animal, que não têm acesso ao sistema drawback", disse a ABPA, em nota publicada nesta quinta-feira, 23.



A medida provisória que zera as alíquotas foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira.



A decisão vem após a demanda do setor, que vive uma conjuntura desafiadora por causa dos altos custos de produção, com a forte valorização do milho no último ano.



De acordo com a ABPA, a isenção vai contribuir com a contenção dessas altas do milho. "Isso tem gerado forte elevação nos custos totais de produção, com consequente elevação de preços para o consumidor brasileiro e perda de competitividade no mercado internacional para os setores de proteína animal."