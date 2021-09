China pede a governos locais que se preparem para eventual colapso da Evergrande

Autoridades da China estão pedindo a governos locais que se preparem para o eventual colapso da Evergrande, gigante do setor imobiliário chinês que enfrenta graves problemas de liquidez, segundo fontes com conhecimento do assunto, sinalizando relutância de resgatar a empresa e na tentativa de evitar efeitos secundários de sua crise.



As fontes caracterizaram a iniciativa como "preparação para uma possível tempestade", com o argumento de que agências de governos locais e empresas estatais foram instruídas a intervir apenas em último caso se a Evergrande não conseguir superar suas dificuldades de forma ordenada.



Segundo as fontes, governos locais foram incumbidos com a tarefa de prevenir turbulência e mitigar efeitos de contágio para compradores de imóveis e para a economia de forma geral, restringindo cortes de empregos, por exemplo, cenário que se torna cada vez mais provável à medida que a situação da Evergrande se agrava.



A Evergrande tem uma série de pagamentos de bônus a honrar nas próximas semanas, incluindo juros sobre bônus externos que vencem nesta quinta-feira, 23.



Os governos locais também receberam a tarefa de reunir grupos de contadores e peritos legais para examinar as finanças das operações da Evergrande em suas respectivas regiões, discutir com incorporadoras locais a possibilidade de assumir projetos imobiliários locais e criar equipes para monitorar eventuais distúrbios públicos e protestos, dizem as fontes.



Porta-vozes da Evergrande e do gabinete chinês, conhecido como Conselho Estatal, não responderam imediatamente a pedidos para comentar o assunto.