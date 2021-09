Firjan lamenta morte de Armando Klabin, ex-vice-presidente da entidade

A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) lamentou nesta quarta-feira, 22, o falecimento do industrial Armando Klabin, aos 88 anos, presidente do Conselho de Administração da Klabin e parte da quarta geração da família que chegou ao Brasil em 1889, vinda da Lituânia.



Armando Klabin era membro do Conselho de Representantes da Firjan desde 1995. O empresário também foi vice-presidente da federação entre 1995 e 2001 e exerceu o cargo de vice-presidente do Centro Industrial do Rio de Janeiro (Cirj) por sete mandatos não consecutivos.



"Sua atuação na representação empresarial foi marcada pela intensiva e incansável defesa da melhoria do ambiente de negócios e da competitividade das empresas brasileiras", disse a Firjan em nota.



O presidente em exercício da Firjan, Luiz Césio Caetano, também lamentou a perda:



"Armando Klabin, um empresário visionário, deixa um legado de comprometimento com a construção de um futuro renovável. Uma grande liderança do empresariado brasileiro e que contribuiu por décadas para o fortalecimento da indústria do Rio", afirmou.