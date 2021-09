Biden diz que bloquear suspensão do teto da dívida seria 'imperdoável'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta segunda-feira, 20, que a suspensão do teto da dívida do país é uma responsabilidade bipartidária. O chefe da Casa Branca compartilhou no Twitter uma carta em que os líderes do Partido Democrata no Congresso pressionam os republicanos a apoiar a medida.



"Eu aplaudo este plano de @SpeakerPelosi e @SenSchumer para manter o governo aberto, fornecer ajuda em desastres e evitar um calote catastrófico", escreveu Biden. No documento divulgado pelos democratas, a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, dizem que os EUA podem entrar em recessão se o teto da dívida não for suspenso.



"Esta é uma responsabilidade bipartidária, assim como era no governo do meu antecessor. Bloquear isso seria imperdoável", afirmou o presidente americano. Pelosi e Schumer pretendem colocar em votação nesta semana no Congresso um projeto de lei que inclui a suspensão do teto até dezembro de 2022.



Líder republicano





Líder republicano no Senado dos Estados Unidos, Mitch McConnell reafirmou hoje, pelo Twitter, que não pretende ajudar a situação democrata a aprovar uma elevação no teto da dívida do governo. Ele diz que tem afirmado desde julho que os próprios democratas devem resolver a questão, já que "controlam todo o governo".



O presidente Joe Biden e lideranças democratas têm pressionado por uma solução conjunta. McConnell argumenta que os democratas podem agir sozinhos, mas buscariam o apoio republicano para o que ele vê como altas irresponsáveis em impostos e gastos em excesso.