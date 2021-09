Sauditas suspendem restrição de importações de carne de frigoríficos de MG

Frigoríficos mineiros que haviam sido vetados para exportar carne para a Arábia Saudita foram liberados novamente para vender os produtos ao país (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)









Os cinco frigoríficos mineiros que haviam sido vetados pelos sauditas já estavam em "verde" na relação divulgada, ou seja, com permissão concedida para vender os produtos. A Saudi Food and Drug Authority (SFDA), agência governamental que regula alimentos e medicamentos na Arábia Saudita, divulgou uma lista atualizada com os estabelecimentos brasileiros autorizados para exportar carne bovina ao país.









A agência saudita não havia informado o motivo da suspensão. O Ministério da Agricultura, no entanto, confirmou que a interrupção estava relacionada ao caso de encefalopatia espongiforme bovina (EEB), o mal da "vaca louca", uma vez que um caso da doença foi identificado em Minas e outro no Mato Grosso.





A Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) já havia concluído que os casos identificados em Minas Gerais e Mato Grosso não representavam risco para a cadeia de produção bovina brasileira.



Agora, o Brasil deve se concentrar na negociação com a China para liberar a exportação de carne bovina para o país. As vendas estão suspensas desde o dia 4 de setembro, seguindo o protocolo que determina a suspensão de embarque das carnes em caso de identificação da "vaca louca".





Números expressivos do setor

As cifras envolvendo a negociação de carnes de frigoríficos de Minas Gerais são bastante expressivas. O estado apurou receita de US$ 586 milhões somente de janeiro a agosto deste ano envolvendo acordos de carne bovina fresca, refrigerada ou congelada.



O valor representa um aumento de 20,1% se comparado com o mesmo período do ano passado, contribuindo, ainda, com 2,2% do total de vendas externas do estado, que somaram US$ 26,663 bilhões.





Outros tipos de carnes, como de aves e miudezas, frescas, refrigeradas ou congeladas também registraram números consideráveis nos oito primeiros meses do ano: foram US$ 167 milhões em vendas, um aumento de 38,4% em relação ao mesmo período de 2020.

Um dia após o Ministério da Agricultura anunciar que a Arábia Saudita havia suspendido as importações de carne bovina de cinco frigoríficos de Minas Gerais, o governo saudita confirmou, nesta quarta-feira (15/9), que a interrupção foi extinta.Apesar de ter sido divulgada somente nessa terça (13/9), o país já havia parado de comprar carne de estabelecimentos do estado desde o dia 6 de setembro.