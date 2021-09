Vendas no varejo na China avançam 2,5% em agosto na comparação anual

As vendas no varejo da China subiram 2,5% em agosto na comparação com o mesmo mês de 2020, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país. A leitura veio consideravelmente abaixo do esperado por analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que projetavam alta de 6,3%. Em julho, a alta havia sido de 8,5% na mesma base de comparação.



Em relação a julho, as vendas no varejo da China de agosto subiram 0,17%, de acordo com o NBS, após queda de 0,13% registrada em julho ante junho.