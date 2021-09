Guedes: 'Prioridade zero é Bolsa Família de R$ 300'

"A agenda, prioridade zero, é Bolsa Família de R$ 300", disse. (foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje (14) que o governo tem como "prioridade zero" a efetivação do Bolsa Família com valor de R$ 300. De acordo com ele, os recursos do programa social serão bancados com recursos advindos do imposto de renda e estarão dentro do teto de gastos do governo federal.