Guedes: Nunca pensei que seria um sujeito moderado, sou hoje uma força moderadora

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que, apesar de seu temperamento "agitado", é hoje uma "força moderadora" no ambiente quente da política brasileira. "Nunca pensei que eu seria um sujeito moderado, sou hoje uma força moderadora", afirmou.



Em evento do BTG Pactual, Guedes disse que a briga entre os Poderes é normal e descartou qualquer ideia de golpe de Estado. Para o ministro, apesar de "momentos de estresse", o ambiente entre as instituições é de cooperação.



O ministro voltou a defender o presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele tem apoio popular e "não cruzou a linha". "Faltam 10 meses para eleição, vamos inventar o quê?", questionou. "Todo dia chamam o presidente de genocida, ele não mandou prender ninguém. Tem gente mandando prender", disse, em uma indireta ao Supremo Tribunal Federal, que prendeu apoiadores de Bolsonaro investigados no inquérito das Fake News.



Ele ressaltou que o presidente indicou um nome para o STF - André Mendonça - que não sabe se será aprovado pelo Senado. "Nunca houve recusa antes", acrescentou.