Biden insiste que ricos e grandes empresas paguem 'parcela justa' em impostos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reafirmou nesta terça-feira, 14, sua defesa de que os mais ricos e as grandes empresas paguem sua cota justa de impostos no país. "É o momento dos super-ricos e das grandes corporações pagarem sua parcela justa em impostos", disse ele, pelo Twitter.



Nesta semana, deputados do governista Partido Democrata apresentaram proposta tributária que prevê receita de US$ 1 trilhão em dez anos com aumento nos impostos para empresas e também US$ 1 trilhão com a cobrança de um imposto maior para famílias de alta renda. O objetivo da iniciativa é financiar um pacote de US$ 3,5 trilhões em medidas com foco na mudança climática e outras frentes, consideradas cruciais para os EUA avançarem segundo o presidente.