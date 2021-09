Serviços acumulam ganho de 5,8% em quatro meses de avanços, diz IBGE

O avanço de 1,1% no volume de serviços prestados na passagem de junho para julho fez o setor acumular um ganho de 5,8% em quatro meses seguidos de crescimento, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, iniciada em 2011 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Com o resultado, o setor de serviços opera 3,9% acima do nível pré-pandemia, de fevereiro de 2020, e alcança o patamar mais elevado desde março de 2016.



Nesta terça, o IBGE informou que o volume de serviços prestados subiu 1,1% em julho ante junho, na série com ajuste sazona. O resultado do indicador de junho ante maio foi revisto de uma alta de 1,7% para 1,8%.