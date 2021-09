Terra Santa Agro: assembleia aprova fechamento de capital

A Terra Santo Agro aprovou, em assembleia geral extraordinária, o cancelamento de registro de companhia aberta - categoria A da companhia na CVM, bem como a saída do Novo Mercado, segmento de listagem da B3, segundo o fato relevante divulgado pela empresa.



A assembleia autorizou a diretoria a tomar todas as providências necessárias à efetivação do cancelamento de registro de companhia aperta. A decisão foi baseada no fato de que "na presente data, a companhia não possui qualquer valor mobiliário em circulação", esclarece o comunicado.



Em março, a SLC Agrícola e a Terra Santa assinaram acordo para a implementação da combinação dos negócios, excluindo terras e benfeitorias, mediante incorporação das ações da Terra Santa pela SLC. A operação foi concluída no início de agosto.



Segundo as empresas, a combinação de negócios possibilitará maior geração de valor aos acionistas de ambas as empresas, otimizando resultados, dadas as sinergias e melhoria na estrutura de capital, possibilitando aumento da produção, redução de custos e o consequente incremento na oferta de alimentos e fibras, produzidos de forma sustentável em fazendas maduras localizadas no Mato Grosso.