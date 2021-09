Funcafé libera R$1,3 bilhão para produtores afetados pelas geadas

Geadas no Sul de Minas que congelaram as plantações nas Regiões rurais (foto: Willian Siqueira/Divulgação) O inverno rigoroso que durou de maio a julho deste ano de 2021 causou geadas intensas em diversas regiões, sendo que em Minas parte das plantações acabaram até 'congeladas' Com a primavera chegando e as temperaturas mais altas, os produtores terão agora um incentivo financeiro de R$ 1,32 bilhão do Governo Federal para tentar recuperar os prejuízos.

A ministra Teresa Cristina assinou os primeiros 14 contratos com os agentes financeiros que irão aplicar os recursos do Funcafé. Então, a partir de agora, produtores, cooperativas, indústrias e exportadores já podem procurar os 34 bancos e cooperativas de crédito que têm autorização para operar com as linhas do fundo.

Neste ano, o orçamento do Funcafé chega a quase R$ 4,64 bilhões, sendo R$ 1,28 bilhão para custeio, R$ 1,77 bilhão para comercialização, R$ 1,08 bilhão para aquisição e R$ 504,4 milhões para capital de giro para indústrias e cooperativas.

Além disso, foram reservados R$ 1,32 bilhão especificamente para apoio aos cafeicultores que sofreram perdas nas lavouras devido às geadas desse ano. O montante foi aprovado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) no dia 17 de agosto.

De acordo com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG), a área de café atingida pela geada chega a 19,1% em relação à área total plantada com café nas regiões pesquisadas no Estado. A área total afetada foi estimada pelos técnicos da empresa em 173,6 mil hectares, com 9,5 mil cafeicultores atingidos.

O coordenador de Culturas da Emater-MG, Sérgio Brás Regina, ressalta que os produtores devem procurar a assistência técnica antes de fazer qualquer intervenção nas lavouras. Os tratos culturais necessários vão depender da intensidade da geada em cada região e das características das plantas.

“Em alguns casos, será preciso fazer a recepa, que é uma das medidas mais drásticas. É o corte próximo ao solo, em torno de 40 centímetros de altura. Em seguida, ocorrerá a partir dali a rebrota, em torno de dois anos, e só então a planta voltará a produzir”, explica o engenheiro agrônomo.



Sérgio Regina não descarta até a necessidade de retirada completa de algumas plantas, com o replantio com novas mudas. Mas ele destaca que isso terá que ser avaliado caso a caso.

De qualquer forma, é importante fazer o laudo sobre as perdas, por um profissional habilitado, para apresentar na instituição financeira, seja para obter o seguro, que normalmente é atrelado ao crédito obtido pelo produtor, ou mesmo para ter os recursos do Funcafé.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira