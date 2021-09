MME monitora impacto de bloqueios no abastecimento de combustíveis

O Ministério de Minas e Energia (MME) está acompanhando os bloqueios promovidos por caminhoneiros em algumas rodovias do País. A atenção é ainda maior em Santa Catarina, informou ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Segundo representantes de distribuidoras, ouvidos em condição de anonimato, há risco de o fornecimento de combustíveis ser afetado ainda nesta quarta-feira.



"Até o momento, não houve impacto na rede de abastecimento de combustíveis", afirmou o ministério, por meio de sua assessoria de imprensa.



Os bloqueios de rodovias começaram ontem, durante as manifestações do 7 de Setembro, convocadas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Segundo boletim divulgado pelo Ministério de Infraestrutura às 17h30, foram registrados pontos de concentração em rodovias federais na Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, Maranhão e Rio Grande do Sul.



Segundo as distribuidoras de combustíveis, o cenário de abastecimento de gasolina e óleo diesel, por exemplo, é mais crítico em Santa Catarina e no Mato Grosso. Apesar da Polícia Rodoviária Federal (PRF) dizer que está garantindo o fluxo de veículos, a percepção das distribuidoras é de que a situação está piorando, segundo as fontes.