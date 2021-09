Casa Branca: Congresso agirá 'de forma responsável' sobre teto da dívida

O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Brian Deese, afirmou nesta quarta-feira, 8, que, na visão da Casa Branca, o Congresso agirá "de forma responsável" em relação ao teto da dívida. Durante uma coletiva de imprensa, o economista também disse esperar uma solução bipartidária para o impasse.



Em uma carta enviada hoje à presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, declarou que o governo americano provavelmente ficará sem caixa em outubro se os parlamentares não aprovarem a elevação do limite da dívida federal nas próximas semanas.