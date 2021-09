Banco do Canadá mantém taxa básica de juros em 0,25% e ritmo de compras no QE

O Banco do Canadá (BoC, na sigla em inglês) informou nesta quarta-feira, 8, que manteve sua taxa básica de juros em 0,25% ao ano. O volume de compras semanais de bônus em seu programa de relaxamento quantitativo (QE, na sigla em inglês) também segue o mesmo, a 2 bilhões de dólares canadenses.



Na última decisão monetária, divulgada em julho, o QE já havia sofrido redução de 3 bilhões para 2 bilhões de dólares canadenses por semana.



"Continuamos comprometidos em manter a taxa básica de juros no limite inferior efetivo até que a folga econômica seja absorvida, de modo que a meta de inflação de 2% seja alcançada de forma sustentável", diz o BoC em nota. Nas projeções de julho feitas pelo banco, isso deve ocorrer no segundo semestre de 2022.



Na avaliação do BoC, a recuperação global econômica teve continuidade no segundo trimestre, liderada pelo forte crescimento dos EUA, e avança de forma sólida para o terceiro trimestre. Entretanto, interrupções na cadeia de suprimentos estão restringindo a atividade em alguns setores e o aumento dos casos de covid-19 em muitas regiões representa um risco para a força da recuperação global, observa o BC canadense. "As condições financeiras permanecem altamente acomodatícias", afirma.