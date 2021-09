Governo troca um dos conselheiros da Itaipu Binacional

O presidente da República, Jair Bolsonaro, exonerou o diplomata Pedro Miguel da Costa e Silva da função de conselheiro da Itaipu Binacional e nomeou para a vaga o diplomata Fernando Simas Magalhães, que terá mandato até 16 de maio de 2024. A troca está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 8.



O Conselho de Administração da Itaipu é composto por 12 conselheiros, seis do Brasil e seis do Paraguai, e dois representantes dos Ministérios das Relações Exteriores, um de cada país.



Além do conselho, a empresa tem uma diretoria executiva, também formada por 12 integrantes.



Para cada cargo reservado a um país, há um posto equivalente destinado à outra margem, tanto no conselho quanto na diretoria.