Morre João Sayad, ministro do Planejamento de Sarney

O economista João Sayad, que foi ministro do Planejamento no governo José Sarney, morreu neste domingo, (5/9). Ele foi um dos mentores do Plano Cruzado, em 1986, uma das tentativas de se combater a hiperinflação que assolou a economia brasileira na década de 1980. Ele tinha 75 anos e sofria de um câncer. O velório será nesta segunda-feira, 6, em São Paulo.

Sayad foi professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP), mesmo local onde se graduou em Economia em 1967 e fez seu mestrado. Em 1973, mudou-se para os Estados Unidos, onde obteve, na Universidade Yale, o PhD em economia.





Além de ministro do Planejamento, Sayad ocupou outros cargos públicos, como o de secretário da Fazenda do Estado de São Paulo na gestão Franco Montoro, secretário municipal de Finanças de São Paulo, no governo de Marta Suplicy, e secretário estadual de Cultura de São Paulo no governo José Serra.





Em nota, a Associação Brasileira de Bancos (ABBC) afirmou que recebeu com pesar o falecimento "do grande homem público João Sayad". "A ABBC presta condolências à família e amigos", completou.