Vaca louca no Brasil: ministra da Agricultura minimiza casos

Doença detectada no Brasil não afetará exportações segundo Ministério (foto: Nelson Almeida/AFP)





A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, Tereza Cristina, disse que casos confirmados de encefalopatia espongiforme bovina (EEB), nome científico do mal da vaca louca, em frigoríficos de Belo Horizonte e Nova Canaã do Norte (MT) , são casos atípicos e "isolados"."Quero só tranquilizar a população de que é um caso atípico, não tem problema para a saúde pública, os casos foram isolados, então, agora o ministério vai tomar todas as providências e dizer que isso não acontece só no Brasil e quando esse caso é achado é porque a gente está verificando, senão, não achava", disse a ministra neste sábado (4/9), em evento em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.



O superintendente técnico da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais (Faemg), Altino Rodrigues Neto, após a confirmação do caso em Minas Gerais na manhã deste sábado disse estranhar "tanto alarde". "Os órgãos de defesa fazem isso diariamente, coletam material de várias suspeitas de doenças e praticamente todo dia tem alguma possível doença, de notificação obrigatória em diversas espécies animais."

Neto disse ainda que espera que tudo seja esclarecido rapidamente para que a cadeia produtiva e exportadora retome suas atividades.



Bovino sacrificado em Minas O diretor da Faemg destacou que no caso detectado em Minas Gerais, as autoridades sanitárias agiram com agilidade, isolando a propriedade, testando os demais animais do rebanho e sacrificando o bovino com a doença.

Altino explicou tratar-se de uma deformação vinda de uma proteína gerada no próprio corpo, sendo comum em alguns animais mais velhos. Ele descartou a possibilidade da contaminação por ingestação. "No Brasil isso é proibido produção e alimentação do gado com proteína animal e os órgãos fiscalizadores são muito rigorosos."

A retomada da produção e das exportações levará apenas alguns dias, acredita Altino Neto. E explicou que a suspensão da venda da carne brasileira ao exterior é resultado de tratados internacionais cujos protocolos determinam que qualquer país, diante de uma suspeita, suspenda a venda e execute os protocolos de detecção, isolamento e análise da doença e sua origem. "Isso é automático nos acordos."