Vaca louca: entidades criam fundo para dar suporte aos pecuaristas em Minas

Sete entidades ligadas à agropecuária criarão um fundo privado para dar suporte às ações de defesa sanitária com o propósito de prevenir e combater doenças que possam atacar os rebanhos em Minas Gerais.





O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) O anúncio foi postado na sexta-feira (3/9), em vídeo, na página da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg), com a fala do superintendente técnico, Altino Rodrigues Neto, diante da suspeita de incidência da doença da vaca louca em Belo Horizonte.O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) confirmou neste sábado (4/9) o caso de Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), conhecida como "mal da vaca louca", em um frigorífico de Belo Horizonte.

O diretor tentou tranquilizar os criadores de bovinos e empresários do setor de carnes, dizendo que a entidade está acompanhando atentamente o caso





O superintendente técnico da Faemg tentou tranquilizar criadores e comerciantes diante da suspeita da doença da vaca louca (foto: Faemg/Divulgação) "Confiamos plenamente no trabalho realizado pelo Instituto Mineiro de Agricultura, IMA, no rastreamento, na coleta de material e seu envio para laboratório. Esperamos em breve que, se confirmado, seja a atípica uma forma atípica e não a clássica motivada pelo consumo de proteína animal na alimentação", afirmou Altino Neto, antes , portanto, da confirmação de hoje pelo Ministério da Agricultura.

Ele reiterou o rigor dos protocolos sanitários no Brasil, que proíbem a utilização de farinha de carne ou proteína animal na alimentação do gado. "Para dar suporte aos casos de emergência em nosso estado, estamos em fase de implementação, junto com outras seis entidades de um Fundo de Defesa Sanitária (FDS), privado, com agilidade suficiente para dar suporte às nossas ações de defesa", explicou.

O superintendente disse ainda que a Faemg vem trabalhando com os órgãos de defesa (sanitária) "para que não sejamos supreendidos com doença indesejáveis e prejudiciais ao nosso estado e nosso país".