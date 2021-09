Lojas de BH terão descontos de até 70% a partir desta sexta; veja quais

Lojas de rua, supermercados e shoppings estão entre os participantes (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Nesta sexta-feira (3/9) se inicia a Semana Brasil, uma ação que visa movimentar a economia do país. Durante a campanha, o comércio de bens e serviços irá oferecer descontos especiais para os clientes. As promoções vão até 13 de setembro.





A Fecomércio orienta os seus sindicatos a aderir a iniciativa pelo site da Semana Brasil

A Câmara de Dirigente Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), responsável pela ação na capital mineira, também incentiva os comerciantes a participarem da campanha e acredita que ela pode funcionar como um aquecimento para as próximas datas comemorativas.

"A ideia é incentivar o varejista a realizar promoções no período, oferecendo produtos ao consumidor com preços especiais. Como estamos vivendo um momento de retomada, com o avanço da vacinação e a flexibilização das atividades econômicas, acreditamos que este evento vai trazer um fôlego ainda maior para o comerciante. Além disso, ele funciona como um aquecimento para datas como Dia das Crianças, Black Friday e Natal", disse o presidente da Câmara de Dirigente Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), Marcelo de Souza e Silva.

Segundo Marcelo, as duas últimas edições da Semana Brasil foram positivas, com grande adesão dos setores do varejo, comércio e serviços. "Foram ações com ótimos retornos, mesmo em 2020, com a pandemia, os consumidores conseguiram fazer excelentes aquisições, com descontos que chegavam a até 70%. Para este ano, também temos boas expectativas".

Todos participantes da ação podem ser conferidos clicando AQUI

Veja os estabelecimentos participantes em Belo Horizonte:

Shopping Estação BH- Diversas ofertas até 70% de desconto

Shopping Del Rey- Ofertas variadas

Supermercado Dona Helena- Produtos com preços promocionais

Colchões Millano- 20% de desconto em toda a loja

Bunita Beleza- Descontos nas compras a vista

Orthocrin Buritis- Colchão Ultra D33 Casal

Orthocrin Cachoeirinha- Colchão Ultra D33 Casal

Orthocrin Salgado Filho- Colchão Ultra D33 Casal

Orthocrin Del Rey- Colchão ULTRA D33 CASAL

Pneusola- Ofertas de pneus

Descontos on-line

Lojas virtuais também poderão participar da semana de descontos e a CDL/BH está promovendo a ação no Clube de Vantagens da entidade. "No Clube de Vantagens os associados conseguem mostrar seu produto para centenas de consumidores de forma ampla e gratuita. Para essa ação, será mais um canal que os lojistas associados poderão utilizar para alavancar as vendas com descontos expressivos", disse o dirigente.

O Clube de Vantagens pode ser acessado no site da CDL/BH, clique AQUI

*Estagiária sob supervisão