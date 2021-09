Com avanço na vacinação, brasileiros voltam a consumir fora de casa

Apesar da evidente retomada, o crescimento segue em passos lentos. Ainda segundo a pesquisa, a frequência dos consumidores é menor e, por isso, até o momento não houve retomada dos volumes.





O contribuição da juventude na retomada





A empresa explica que a juventude tende a priorizar a vida social, especialmente aos finais de semana. Essa faixa etária foi a única que contribuiu positivamente para este cenário, com impacto positivo de 0,8% no crescimento do setor.





Quanto às suas escolhas, os bares são a primeira opção e representaram 4,2% deste crescimento. Em segundo, estão as empresas de fast-food que contribuíram com 2,7%.





Por outro lado, a maioria dos sêniores ainda se resguardam no isolamento. Grande parte dos maiores de 50 anos permanecem em casa, com uma retração em valor de 26,3% no mesmo período.





Os reflexos da pandemia nas classes CDE





O mesmo cenário positivo não foi visto nas classes mais baixas. Apesar da prorrogação do auxílio emergencial, a quantidade de famílias que receberam o benefício foi menor, assim como os valores.





A dinamicidade nos preços dos produtos de primeira necessidade, somados à redução do auxílio emergencial, não trouxeram um impacto positivo no consumo.





Além disso, ainda que a taxa de desemprego esteja estável, 17% dos lares brasileiros contam com ao menos uma pessoa que perdeu o trabalho após o início da pandemia. Dentro desse universo, 80% são lares da classe CDE.





Segundo o Gerente de Soluções da Kantar, Renan Morais, a redução na renda e a alta dos preços no mercado afetam todos os segmentos, dificultando a retomada.





“O consumo fora do lar vai voltar, porém vemos que os fatores renda e preço são as novas variáveis que afetam a velocidade e as escolhas na retomada desse consumo”, pontua.





Para Morais, estratégias eficazes são essenciais neste momento e “devem considerar a retomada em etapas”. Ele defende que será necessário entender o mercado para criar ocasiões de acordo com os diferentes perfis, necessidades, canais e dias de consumo.