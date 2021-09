Economia minimiza queda do PIB e diz que recuperação é 'via setor privado'

A jornalista Rosana Hessel, no Blog do Vicente , no Correio Braziliense , postou um texto, nesta quarta-feira (1/9), abordando o resultado de queda do PIB brasileiro, divulgado nesta mesma data . "Após o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro ter apresentado queda de 0,1% no segundo trimestre na comparação com os três meses anteriores , frustrando as expectativas do mercado, o Ministério da Economia tentou minimizar esse recuo na margem divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A pasta focou o argumento nos dados positivos do setor de serviços, assim como a manutenção dos dados no patamar pré-crise, e ainda afirmou que a recuperação vem ocorrendo 'via setor privado', conforme a publicação.