Queda de 2,8% no PIB da agropecuária é a maior desde o 1º tri de 2019

A queda de 2,8% no Produto Interno Bruto (PIB) da agropecuária no segundo trimestre ante o primeiro trimestre de 2021 foi o pior desempenho dessa atividade desde o primeiro trimestre de 2019, quando houve um recuo de 2,9% ante o quarto trimestre de 2018.



No agregado, o ligeiro recuo de 0,1% no PIB ante o primeiro trimestre de 2021 foi a primeira queda desde o segundo trimestre de 2020.



No auge da crise causada pela pandemia de covid-19, o PIB despencou 9,0% ante o primeiro trimestre de 2020.