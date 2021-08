Tarcísio: Esperamos redução de 35% no valor de pedágio da Dutra com leilão

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, afirmou que o governo espera redução de 35% do valor do pedágio na nova concessão da rodovia Nova Dutra, que liga Rio e São Paulo.



Segundo o ministro, no valor de face do leilão, que está marcado para 29 de outubro, o pedágio já tem redução de 20% frente à tarifa atual. "Como é um ativo muito valioso, a gente acredita que vai ter empate entre concorrentes no desconto máximo, então vai ganhar a licitação quem colocar a maior outorga", disse, no Fórum de Economia CNN.



Tarcísio destacou que haverá investimento em faixas adicionais, em nova descida da Serra das Araras, além de anexação de trecho da Rodovia Rio-Santos, de Rio de Janeiro até Ubatuba.



O presidente da Associação Brasil de Indústrias de Base (ABDIB), Venilton Tadini, avaliou que há demanda para o leilão, já que há grande densidade de tráfego e é um dos maiores trecho de rodovias pedagiadas do mundo, mesmo com anexação de trecho da Rio-Santos.



O sócio da Pátria Investimentos Felipe Pinto completou que os fundos de private equity devem ter interesse no leilão da Dutra, embora os operadores tenham favoritismo. "A demanda da Dutra é muito conhecida. Percepção de risco é menor do que nova rodovia que precisa ser pedagiada. Não tenho dúvida de que será bem sucedido."



Em outro momento, Tarcísio ainda comentou sobre os projetos relativos à sua pasta pendentes de aprovação no Congresso. Segundo o ministro, o melhor projeto é o aprovado, ainda que não saia como planejado, como ocorreu com o que permitiu a privatização da Eletrobras. "Provavelmente, não saiu como esperado pelo mercado, mas permitiu a venda."



Nesse sentido, Tarcísio disse que espera evolução dos projetos relacionados ao novo marco legal das ferrovias e sobre cabotagem, conhecido como BR do Mar.