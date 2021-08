Comércio de Sete Lagoas se reinventa para sobreviver a 17 meses de pandemia

Perto de se aproximar de um ano e meio de pandemia, o comércio de Sete Lagoas faz o contorcionismo que consegue para evitar aumentar as lamentáveis estatísticas acumuladas desde o início do ano passado. Além de 604 óbitos, a cidade da Região Central de Minas registra 4 mil postos de trabalho fechados e a falência de 1,2 mil empresas.

Um dos exemplos de reinvenção vem justamente do setor mais afetado pela pandemia do novo coronavírus: o de bufê e eventos. Com mais de 40 anos de mercado, Tainara Santos viu o negócio do qual é gerente comercial ficar três meses com as portas fechadas - e ainda não conseguiu retornar plenamente.