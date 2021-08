Petrobras anuncia venda de participação na Breitener à Ceiba Energy por R$ 304 mi

A Petrobras anunciou que assinou nesta sexta-feira o contrato para venda de sua participação acionária de 93,7% na Breitener Energética, no Amazonas, para a Breitener Holding Participações, subsidiária integral da Ceiba Energy. O valor da venda é de R$ 304 milhões, sendo R$ 251 milhões a serem pagos em seu fechamento, sujeito aos ajustes previstos no contrato, e R$ 53 milhões em pagamento contingente, atrelado à remuneração futura da Breitener na venda de energia.



Segundo a Petrobras, o fechamento da transação está sujeito à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).



"Essa operação está alinhada à estratégia de otimização do portfólio e à melhora de alocação do capital da companhia, visando à maximização de valor", diz a companhia em fato relevante enviado à CVM.



A Breitener é uma sociedade de capital fechado, com o propósito específico de administrar, gerir e participar na Breitener Tambaqui e na Breitener Jaraqui, empresas especializadas na produção e comercialização de energia elétrica.



A Breitener Tambaqui e a Breitener Jaraqui são proprietárias das termelétricas Tambaqui e Jaraqui, localizadas em Manaus (AM), com capacidade instalada de 155,8 MW e 156,7 MW, respectivamente.



Fundada em 2015, a Ceiba Energy possui, desenvolve e opera ativos de geração de energia na América Latina. A empresa foca, especialmente, em fornecer geração de energia renovável, de baixo carbono e sustentável, de acordo com a Petrobras.