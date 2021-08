Plano de governo da China prevê a criação de 55 milhões de empregos até 2025

O Conselho de Estado da China, principal autoridade administrativa do país asiático, definiu a meta de produzir 55 milhões de novos postos de trabalho em áreas urbanas até 2025. O objetivo consta no 14º Plano de Cinco Anos de Promoção de Emprego, divulgado nesta sexta-feira, 27.



O governo chinês almeja estabilizar a taxa de desemprego em cidades na faixa de 5,5%, com alívio de "contradições" econômicas. O documento cita intenção de "melhorar a qualidade do emprego", elevar a remuneração e fortalecer o sistema de seguridade social.



O conselho ressalta ainda expectativa de aumentar o número médio de anos de educação da população economicamente ativa a 11,3 anos, além de 55% de trabalhadores com ensino superior. Segundo o plano, a ideia é que o empreendedorismo lidere o desenvolvimento do mercado de trabalho.



Para alcançar os objetivos, Pequim propõe uma série de orientações políticas, entre elas o fortalecimento de medidas macroeconômicas voltadas para o emprego. O governo fala também em aprofundar estratégias para expandir a demanda doméstica, promover o consumo e estimular áreas como agricultura e indústria.