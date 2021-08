Petrobras: interessados na RNEST não apresentam proposta; venda será encerrada

A Petrobras informou que os interessados na compra da Refinaria Abreu e Lima (RNEST) não apresentaram proposta vinculante para o negócio e por isso está realizando os trâmites internos para encerramento do processo de venda. A companhia informou ainda que está avaliando os próximos passos.



Com relação às vendas da Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP), no Rio Grande do Sul; da Refinaria Gabriel Passos (REGAP), em Minas Gerais; da Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (LUBNOR), no Ceará; e Unidade de Industrialização do Xisto (SIX), no Paraná, a Petrobras informou que continuam em andamento, visando a assinatura dos contratos de compra e venda.



Já as refinarias Landulpho Alves (RLAM) e Isaac Sabbá (REMAN) tiveram seus contratos de compra e venda assinados, diz a companhia em comunicado.