BCE pode mais uma vez revisar projeções macroeconômicas para cima, diz Guindos

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, disse nesta quarta-feira, dia 25, que todos os indicadores antecedentes da zona do euro referentes ao terceiro trimestre são positivos, sugerindo que o bloco dará continuidade à recuperação econômica iniciada no trimestre anterior. Guindos, que falou durante evento organizado pelo Diario de Navarra, afirmou também que o BCE poderá mais uma vez revisar para cima suas projeções macroeconômicas para a zona do euro "em poucos dias".