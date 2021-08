Campos Neto: há muita revisão de projeções de PIB de 2021 e 2022 em vários países

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que há revisões para o Produto Interno Bruto (PIB) em vários países. No caso do Brasil, as mudanças para 2022 estão sendo para baixo, reconheceu. "A Ásia é um lugar que está se diferenciando de outras regiões em revisões para o PIB de 2021 e especialmente para 2022, com países com revisões para cima, enquanto outras regiões têm estabilidade ou revisões para baixo, que é o caso do Brasil recentemente."



No mundo, Campos Neto destacou que a China é um caso a parte, pois o país foi atingido antes pela pandemia e tomou ações fortes também previamente. Nos EUA, o crescimento segue forte, enquanto na Europa a atividade segue abaixo do nível pré-covid.



O presidente do BC ainda repetiu que os países que fizeram mais programas de combate aos efeitos econômicos da pandemia tiveram melhor desempenho na atividade.



Ainda comentou que a dívida pública do Brasil já estava em um patamar alto antes da pandemia, mas avaliou que a realidade depois da covid é melhor do que o esperado.



"Quando olhamos para o nível, ainda é muito alto", disse ele, em participação de webinar promovido pelo Council of the Americas.