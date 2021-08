Fitch reafirma rating do Rio de Janeiro em BB-, com perspectiva negativa

A Fitch reafirmou nesta quarta-feira o rating do Rio de Janeiro em BB-, com perspectiva negativa. A agência diz em comunicado que isso reflete a expectativa de que o governo federal continue a honrar a dívida garantida do Estado, além de prover um alívio no serviço da dívida na parcela que o Rio deve diretamente ao governo federal.



Segundo a Fitch, o Estado de Rio de Janeiro tem perfil de risco "mais fraco", em sua definição, com risco elevado em relação a pares internacionais de que a capacidade dele de cobrir o serviço da dívida possa enfraquecer de modo inesperado no horizonte da previsão (2021-2025).



A agência nota que o Rio tem um histórico recente de desequilíbrios fiscais e dependência de fontes voláteis de receita, relacionadas ao petróleo, o que influi na avaliação do rating.