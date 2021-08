PIB da Colômbia do 2º tri cresce 17,6% ante mesmo trimestre de 2020

O Produto Interno Bruto (PIB) da Colômbia avançou 17,6% no segundo trimestre, corrigidos os efeitos sazonais, na comparação com o mesmo período do ano passado. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), órgão oficial de estatísticas do país, em uma leitura preliminar do dado.



O PIB de todo o primeiro semestre de 2021 registrou crescimento de 8,8% ante o mesmo período de 2020, informa o Dane.



Na comparação com o trimestre anterior, porém, o PIB colombiano recuou 2,4% no intervalo de abril a junho.