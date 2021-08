Banco Mercantil fecha 1º semestre de 2021 com lucro de R$ 101 milhões

Mercantil do Brasil inaugurou 16 lojas (Mercantil e Bem Aqui) no primeiro semestre e recebeu uma média de 74 mil novas inclusões mensais da base de clientes do INSS (foto: Mercantil/Divulgação)

O Banco Mercantil do Brasil manteve a tendência de crescimento que se verificou desde o ano passado e estabeleceu R$ 101 milhões de lucro líquido no primeiro semestre de 2021. De acordo com o balanço divulgado pela instituição financeira, o valor é 37% maior que o registrado no mesmo período do ano passado.

Em outro resultado favorável, o banco encerrou os seis primeiros meses do ano com uma carteira de crédito bruta avaliada em R$ 7,5 bilhões, que corresponde a um crescimento de 45% em comparação com 2020. O balanço também registrou queda de 3,5% do índice de inadimplência, chegando ao índice de 3,4%.





Outro dado comemorado pelo banco foi a expansão de 102% no prêmio bruto de seguros. Por sua vez, o crédito consignado obteve alta de 107%. Com isso, o Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio (ROAE) foi de 17,6%.





Nesse sentido, os ativos totais somaram R$ 11,5 bilhões, com alta de 7,3%, e o patrimônio líquido somou R$ 1,1 bilhão. Já o saldo de recursos captados alcançou R$ 9,3 bilhões e a receita de prestação de serviços R$ 167 milhões, atingindo um crescimento de 3,3%.





O diretor financeiro do Banco Mercantil, Paulino Rodrigues, comemora os números favoráveis de 2021: “Somos especializados no atendimento a beneficiários do INSS e com a ampliação do portfólio de produtos e dos canais de atendimento, estamos ampliando nossas operações, bem como a satisfação dos nossos clientes”.





Segundo ele, a estratégia de oferecer uma operação mais abrangente em termos de produtos, focados nos clientes acima de 50 anos (50+), e o alto investimento em tecnologia, inovação e pessoas foram fatores essenciais para a evolução dos indicadores. Os investimentos do banco em tecnologia orçados para 2021 somam R$ 137 milhões. Dos mais de 3 milhões de clientes ativos, 75% dos quais são pessoas físicas com 50 anos ou mais.





Lojas

O Mercantil do Brasil inaugurou 16 lojas (Mercantil e Bem Aqui) no primeiro semestre e recebeu uma média de 74 mil novas inclusões mensais da base de clientes INSS, expandindo sua atuação. Hoje, a instituição está presente hoje 189 municípios e alcançou a marca de 3,1 milhões de clientes ativos – um crescimento de 29%.





Recentemente, o banco foi condecorado como a melhor empresa do Ano no Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente e atingiu o patamar de Excelência na pesquisa NPS (Net Promoter Score), que fornece informações sobre fidelidade dos clientes e grau de satisfação com produtos e serviços.





No início deste mês, o banco firmou parceria estratégica com a Empresta que viabiliza a expansão dos negócios, o desenvolvimento de novos produtos integrados e a convergência de serviços. Com o acordo, a Empresta se conecta à estrutura da instituição financeira, num modelo de Banking as a Service (BaaS). Os clientes passam a contar com uma plataforma aberta de crédito turbinada por soluções de data analytics e produtos especializados, com segurança e transparência.