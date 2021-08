Argentina veta envio de dólar ao exterior para contas de 3ºs em vendas de títulos

O Banco Central da República Argentina (BCRA) anunciou, em comunicado na quinta-feira, 12, que a partir desta sexta-feira (13) está proibido o envio de dólares ao exterior para contas de terceiros em operações de compra e venda de títulos. Em sua nota, a instituição diz que a medida almeja impedir a evasão fiscal e a lavagem de ativos e está em sintonia com práticas internacionais, mas a imprensa local também vê nela mais um passo para controlar a fuga de dólares, em quadro delicado das contas locais.



O BCRA sustenta que a medida diz respeito à metodologia de pagamento e crédito em moeda estrangeira de operações com títulos valores. Agora, a liquidação em moeda estrangeira de operações de compra e venda de títulos deve ser feita pela transferência de fundos de e para contas em nome do clientes em entidades financeiras locais ou em contas do cliente em alguma entidade no exterior.



A norma entra em vigor nesta sexta-feira. O BC argumenta que ela dá mais transparência às operações e melhora a fiscalização dos reguladores do sistema de pagamentos, do mercado de capitais e para a prevenção de lavagem de dinheiro.



Para o jornal local Cronista, a medida é a mais recente no país para controlar o mercado cambial. O diário afirma, de qualquer modo, que a novidade pode contribuir para estabilizar a cotação do peso.