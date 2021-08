Inflação de julho na Argentina sobe 3,0% ante junho e 51,8% na comparação anual

O índice de preços ao consumidor da Argentina registrou alta de 3,0% em julho ante junho deste ano, e avanço de 51,8% na comparação anual, segundo informou nesta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec) do país. No mês de junho, o avanço mensal havia sido de 3,2% e o anual, de 50,2%.



De acordo com o Indec, os setor que liderou os aumentos no mês passado foi o de restaurantes e hotéis, em alta mensal de 4,8%, seguido pelo acréscimo de 3,8% em saúde.



Na ponta contrária, o setor de comunicações registrou a menor alta mensal, de 0,4%.