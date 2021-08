Déficit orçamentário dos EUA cai para US$ 2,5 trilhões

O déficit orçamentário dos Estados Unidos diminuiu para US$ 2,5 trilhões durante os primeiros dez meses do ano fiscal, ante US$ 2,8 trilhões no mesmo período do ano anterior, com a lacuna entre gastos e receitas diminuindo à medida que a recuperação da crise induzida pela pandemia aumentou a arrecadação de impostos.



As despesas no período aumentaram 4%, para um recorde de US$ 5,9 trilhões, divulgou o Departamento do Tesouro hoje. Os gastos foram impulsionados pelos custos relacionados à pandemia, que incluíam créditos fiscais, aumento da indenização pelo desemprego, empréstimos emergenciais para pequenas empresas e cheques de estímulo às famílias, mas funcionários do Tesouro disseram que tais despesas estão desacelerando.



Já a receita durante o período aumentou 18% com relação ao ano anterior, para um recorde de US$ 3,3 trilhões, em grande parte devido a arrecadação mais alta de impostos de renda de pessoa física e jurídica.



Embora a receita esteja aumentando à medida que os gastos dos consumidores e das empresas avançam, e os empregadores criam vagas, os desafios da cadeia de suprimentos e a falta de trabalhadores para postos de baixa remuneração são obstáculos para o crescimento.



Na semana passada, o avaliador apartidário do Congresso descobriu que o projeto de infraestrutura de cerca de US$ 1 trilhão que parece perto de ser aprovado aumentaria o déficit orçamentário federal em US$ 256 bilhões em 10 anos, contrariando as alegações dos negociadores de que o custo seria coberto por novas receitas e medidas de economia. O projeto proporcionaria cerca de US$ 550 bilhões acima dos níveis de gastos esperados.



