Oito dos 9 grupos do IPCA e todas as 16 regiões pesquisadas mostram alta de preço

No mês de julho, houve alta de preços em oito dos nove grupos que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A única deflação ocorreu em Saúde e Cuidados Pessoais, de 0,65%.



As famílias gastaram mais com Alimentação e Bebidas (0,6%), Habitação (3,1%), Artigos de Residência (0,78) Vestuário (0,53%), Transportes (1,52%), Despesas Pessoais (0,45%), Comunicação (0,12%) e Educação (0,18%).



Todas as 16 áreas pesquisadas apresentaram altas de preços em julho.



O resultado mais brando foi o de Aracaju (0,53%), enquanto a maior taxa ficou com a região metropolitana de Curitiba (1,60%).



Difusão



O índice de difusão do IPCA, que mostra o porcentual de itens com aumentos de preços, permaneceu em 64% em julho, mesmo resultado de junho e de maio, segundo o IBGE.



A difusão de itens alimentícios saiu de 63% em junho para 64,29% em julho, enquanto a difusão de itens não alimentícios passou de 66% para 63,16%.