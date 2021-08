Usina Curuá-Una, da Eletronorte, está incluída em privatização, diz Eletrobras

A Eletrobras divulgou comunicado nesta sexta-feira informando que a Usina Hidrelétrica Curuá-Una, cuja concessão é de sua controlada Eletronorte, está incluída no escopo do processo de privatização da Eletrobras.



Assim, a usina, localizada no Pará e que possui 30,3 MW de capacidade instalada, deverá ser objeto de nova outorga de geração de energia elétrica.



Também será incluída no cálculo do valor adicionado a ser pago pela Eletrobras pelas novas concessões.