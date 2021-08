Setor privado dos EUA abre 330 mil vagas de emprego em julho, diz ADP

O setor privado dos Estados Unidos criou 330 mil vagas de emprego em julho, informou nesta quarta-feira, 4, a ADP. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam 653 mil novos postos. Além disso, a geração de vagas no setor privado em junho foi revisada em baixa, de 692 mil a 680 mil.



Em relatório, a ADP afirma que a recuperação do mercado de trabalho americano continua, mas de modo desigual. Segundo ela, os dados de julho apontam para "uma marcada desaceleração" ante o ritmo do segundo trimestre. O relatório cita também gargalos nas contratações que continuam a impedir ganhos mais robustos, particularmente em meio a novos temores com a covid-19, atrelados a variantes como a delta, mais contagiosa. Essas barreiras devem perder força nos próximos meses e haverá ganhos mensais mais fortes na criação de empregos, projeta a ADP. (Com informações da Dow Jones Newswires).