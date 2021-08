Reino Unido: PMI de serviços (final) cai a 59,6 em julho

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços do Reino Unido recuou de 62,4 em junho a 59,6 na leitura final de julho, informou a CIPS e a IHS Markit. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam 57,8. O PMI composto do país passou de 62,2 em junho a 59,2 em julho, na mínima em quatro meses, segundo relatório divulgado nesta quarta-feira. Tanto o setor de serviços quanto a indústria tiveram perda de impulso na recuperação durante o mês de julho, aponta o levantamento. (Com informações da Dow Jones Newswires).