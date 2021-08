Vendas do comércio crescem em BH; datas comemorativas contribuíram

Comercio na capital mineira (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) comércio em Belo Horizonte por causa da pandemia do COVID-19, os empresários começam a ver seus negócios se recuperando financeiramente, segundo dados da pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH). Depois de um longo período de fechamento doem Belo Horizonte por causa da pandemia do COVID-19, os empresários começam a ver seus negócios se, segundo dados darealizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte

Confira a lista dos Setores que registraram mais crescimento, nos dois meses em que a pesquisa foi realizada:

- Artigos Diversos: 16,17%

- Vestuário e Calçados: 15,18%

- Material Elétrico e de Construção: 13,96%

- Informática: 13,77%

- Eletrodomésticos e Móveis: 13,21%

- Veículos e peças: 13,11%

- Papelaria e Livraria: 11,67%

- Drogarias e Cosméticos: 11,14%

- Supermercados: 4,64%

Comparando com o mês de Abril de 2020, o avanço foi ainda maior com crescimento de 7,25%. “Este é o segundo resultado consecutivo com dados positivos. Na comparação anual do mês de abril, também registramos um aumento de 7,83%. Isso demonstra uma recuperação do varejo que, felizmente, superou o patamar anterior à pandemia”, comemora o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.

“O retorno do auxílio emergencial, a retomada da circulação de pessoas e a melhora na admissão de empregos formais contribuíram para esse dado”, conta o presidente.

Neste cenário, o varejo inicia sua trajetória de recuperação com o maior crescimento desde 2013. “Acreditamos que o volume de vendas pode apresentar uma retomada mais forte no segundo semestre. Contudo, isso vai depender dos índices de emprego e inflação”, pontua Souza e Silva.

Segundo a Pesquisa Mensal de Comércio, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Minas Gerais registrou um avanço de 6,2% no comércio varejista no mês de maio em comparação a abril. Já a média nacional ficou em 4,7%.

*Estagiária sob supervisão da sueditora Jociane Morais