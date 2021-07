Colômbia: BC mantém taxa de juros em 1,75%

O Banco Central da Colômbia decidiu nesta sexta-feira, 30, manter a taxa básica de juros em 1,75%. Em comunicado, a instituição informa que a decisão não foi adotada por unanimidade, como a anterior, com cinco integrantes do comitê votando de forma favorável à manutenção e dois apoiando um incremento de 25 pontos-base.



O BC afirma que a decisão foi tomada tendo em vista que a tendência de crescimento voltou, após a queda da atividade econômica causada por bloqueios de estradas e problemas de ordem pública. Ao revisar os impactos, "a equipe técnica elevou sua projeção de crescimento para 2021 de 6,5% para 7,5%", segundo o comunicado.



A inflação no país passou de um nível abaixo de 2,0% no primeiro trimestre para 3,3% em maio e 3,63% em junho. "As pressões sobre os preços tiveram origem interna e externa", de acordo com o BC. "Algumas dessas pressões inflacionárias podem persistir em um contexto de economia que continua se recuperando e reduzindo seu excesso de capacidade", afetando as expectativas para os preços, avalia a autoridade.



A autoridade monetária colombiana também espera por um aumento do déficit na conta corrente do país. Por sua vez, o BC avalia que a "moderação do déficit" a partir de 2022 "seria consistente com a implementação da reforma fiscal recentemente apresentada pelo Governo".