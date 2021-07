Powell: gasto dos consumidores avança em ritmo rápido, com reabertura

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmou em que os gastos dos consumidores crescem em ritmo "particularmente rápido", com a reabertura da economia dos EUA. Os comentários foram feitos durante coletiva de imprensa, após decisão de política monetária nesta quarta-feira, 28.



Powell destacou, por outro lado, que o nível de atividade do país enfrenta algumas dificuldades de produção neste ano para atender o avanço da demanda das famílias, como ocorre no setor automotivo, com carência de semicondutores para microprocessadores.



O presidente do Fed destacou que o "mercado de trabalho ainda tem um caminho pela frente" para melhorar. Ele também destacou que há um "forte" procura de empresas para contratar funcionários, embora a retomada da economia americana ainda necessita mostrar progressos. Powell fez os comentários na abertura de sua entrevista coletiva, após o encerramento da reunião de julho do Comitê Federal de Mercado Aberto, FOMC na sigla em inglês.