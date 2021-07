Fed mantém QE e promete usar 'toda gama de ferramentas' para apoiar economia

O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) decidiu nesta quarta-feira, 28 manter o atual volume do seu programa de relaxamento quantitativo (QE, na sigla em inglês), ao afirmar que continuará aumentando a sua carteira de Treasuries em pelo menos US$ 80 bilhões mensalmente, além de adquirir mais ativos lastreados em hipotecas em ao menos US$ 40 bilhões por mês.



A autoridade monetária afirmou que as compras de ativos ajudam a promover o funcionamento regular do mercado e manter as condições financeiras acomodatícias.



O BC dos Estados Unidos ainda disse estar comprometido a usar toda gama de instrumentos disponíveis para apoiar a recuperação econômica em um "quadro desafiador". Caso surjam riscos às metas de inflação e emprego da entidade, o Fed estará preparado para ajustar sua política monetária, afirmou o comunicado.



A entidade ainda informou que continuará monitorando as implicações das informações para o panorama da economia para direcionar sua política monetária. Entre os elementos observados, "saúde pública, condições do mercado de trabalho, pressões inflacionárias e expectativas para os preços e desenvolvimentos financeiros e internacionais".