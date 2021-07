Sabino: Texto da reforma do IR deve entrar em votação na próxima semana

O relator da proposta de reforma do Imposto de Renda, deputado federal Celso Sabino (PSDB-PA), disse que o texto deve entrar em votação na próxima semana com a volta do recesso na Câmara dos Deputados. Mais cedo, o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL) havia previsto esse prazo em sua conta no Twitter.



Após se reunir com o ministro da Economia, Paulo Guedes, Sabino disse ainda que vai trazer governadores e prefeitos para o diálogo para garantir que não haja prejuízo a Estados e municípios.



Ele comentou a proposta de criar gatilhos na reforma para o caso de queda de arrecadação pelos Entes. "Nenhuma prefeitura vai perder nenhum centavo, não vamos aceitar".



Na saída da reunião, Guedes disse que o relator tem "proposta ousada" de redução de tributos para empresa também nos anos seguintes à entrada em vigor da reforma.